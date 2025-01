Natale a scuola per preparare pasti solidali

ROMA (ITALPRESS) - Gli studenti dell'Istituto Alberghiero Colombatto di Torino sono andati a scuola anche il giorno di Natale per preparare 600 porzioni per un pasto solidale. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gsl