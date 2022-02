ROMA (ITALPRESS) – Utravel (www.utravel.it) inizia il 2022 inaugurando un nuovo format di vacanza, pensato per i giovani under30 che vogliono esplorare il mondo in libertà, ma anche farsi nuovi amici. Sono gli Utravel Club, hotel in destinazioni sia nazionali che internazionali in cui ritrovarsi tra ragazzi, fare conoscenza e decidere come scoprire la meta: seguendo i consigli e le attività previste, oppure in completa autonomia. La regia dei viaggi è affidata al Guru: un coordinatore che guida, assiste, consiglia, anima e coinvolge gli ospiti sulla base delle loro preferenze.

A tre anni dalla sua nascita, Utravel è passato dall’essere una corporate startup di Alpitour World a un brand di riferimento per i giovani under30 che vogliono viaggiare ed esplorare il mondo.

Tre diversi mood di viaggio, un mondo di destinazioni e proposte tra long weekend, viaggi evento Utravel, vacanze in resort all inclusive, crociere, viaggi avventura, oltre alla distintiva formula “Blind”, da cui tutto il progetto ha preso origine. Una pandemia, l’arresto del business e la chiusura dei confini non hanno arrestato il suo percorso di crescita, dinamico e costellato di partnership e nuovi progetti, molti dei quali orientati alla sostenibilità. Il 2022 inizia, dunque, con una prima novità: gli Utravel Club, hotel che incarnano un modello di viaggio ibrido, in cui la voglia di conoscere nuovi amici si unisce alla possibilità di costruire in libertà la propria vacanza, con il supporto di un esperto della meta e di Utravel, il Guru: una figura che coinvolge, consiglia, supporta, assiste in caso di problemi e anima le giornate degli Utraveler. Ad oggi, i Club proposti sono 10, in mete sia nazionali che internazionali, con un focus specifico sul Mediterraneo e con l’obiettivo di ampliare il perimetro a tutto il mondo. La prima partenza è a metà marzo per l’Egitto: la data è già sold out, ma il calendario è molto ricco e prevede oltre 40 viaggi fino a ottobre e collaborazioni con noti influencer che prenderanno parte ad alcuni viaggi.

Dopo due anni di isolamento e con grandi difficoltà di condivisione, uno dei bisogni più urgenti provato soprattutto tra i giovani è proprio quello di conoscere nuove persone. Avere la possibilità di viaggiare in autonomia, mantenendo una zona di comfort e vivendo momenti di socializzazione è uno dei punti di forza che rende la proposta Utravel Club particolarmente attuale e innovativa.

Un modello di viaggio ibrido e mai uguale a sè stesso, grazie anche alla figura del Guru, il punto di riferimento dei ragazzi per il divertimento, le questioni operative, i consigli e i suggerimenti sulla meta, oltre che per qualsiasi necessità o urgenza. Il Guru è infatti una risorsa del team di Utravel che conosce le dinamiche del settore e offre supporto e assistenza, è un esperto della destinazione in grado di indicare i locali migliori e le chicche più belle da vedere, organizza escursioni e attività in base alle preferenze del gruppo, ma è anche, e soprattutto, un giovane under30 con tanta voglia di divertirsi e coinvolgere le persone. Nelle scorse settimane, si sono aperte le candidature per inserire nel team le figure che saranno formate e professionalizzate per il mondo del turismo: molte le application arrivate, segno del forte interesse dei giovani per il mondo del turismo.

Dal 2019, anno della sua nascita, Utravel ha fatto viaggiare oltre 6 mila ragazzi, in più di 35 destinazioni nel mondo: un risultato positivo, nonostante i due anni di rallentamento del business dovuto alla pandemia. I primi dati del 2022 indicano un trend in crescita, non solo superiore al budget previsto, ma in linea anche con le prenotazioni del 2019.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com