Nascondeva in casa 1,7 chili di droga, un arresto ad Ancona

ANCONA (ITALPRESS) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno arrestato un narcotrafficante che nascondeva nella propria abitazione 1,7 chili di sostanze stupefacenti. In casa dell'indagato, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 14 panetti di hashish del peso complessivo di 1,398 chili, una busta di cellophane contenente 297 grammi di marijuana nonché materiale per il confezionamento e per il taglio della sostanza stupefacente. La droga se immessa sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbero fruttato proventi illeciti per oltre 17 mila euro. Due dei panetti rinvenuti, in particolare, sono costituiti da una sostanza nota tra le nuove generazioni con il nome di “dry hashish”, qualità di stupefacente sottoposta a specifici processi di lavorazione che ne potenziano l’effetto sul consumatore, aumentandone pertanto la pericolosità e i rischi per la salute. Nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato il telefono cellulare in possesso dello spacciatore per procedere con gli approfondimenti del caso volti a ricostruire le fonti di approvvigionamento e la relativa filiera dello spaccio. vbo/gsl