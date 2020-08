Visitare una Concessionaria Suzuki e ricevere una consulenza online, con pochi click, da qualsiasi luogo. Questo è lo scopo che si prefigge Suzuki Smart Meet, la piattaforma che consente di visualizzare l’agenda delle Concessionarie, verificarne giorni e orari di disponibilità in tempo reale e prenotare una videochiamata. Suzuki, che da cent’anni pone il Cliente al centro della sua attività e cerca di anticiparne i bisogni, effettua un nuovo passo per semplificare e velocizzare il contatto tra Cliente e Concessionaria. Grazie all’inedita piattaforma online, disponibile da oggi sul Sito Ufficiale, le Concessionarie Suzuki sono pronte a sedersi con il cliente ad una scrivania virtuale per fornire informazioni e preventivi sui modelli della gamma, raccontare e fornire spiegazioni dettagliate sulla tecnologia Suzuki, in particolare Suzuki Hybrid e 4×4 AllGrip, e illustrare i numerosi servizi offerti.

Chi desidera mettersi in contatto con la Rete Suzuki non deve far altro chem collegarsi alla sezione del Sito Suzuki dedicata a Suzuki Smart Meet; scegliere il Concessionario cui si vuole rivolgere; selezionare dall’agenda della Concessionaria giorno e orario tra quelli disponibili; indicare la tematica da discutere durante la videochiamata, scegliendo il canale con cui essere contattato (WhatsApp, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Microsoft Teams e Google Meet). Questa iniziativa permette di avvicinarsi virtualmente al mondo Suzuki con il massimo della velocità e della comodità, ottimizzando il proprio tempo. Si tratta di una rivoluzione digitale, che pone Suzuki ancora una volta all’avanguardia tecnologica anche nel rapporto con i Clienti, un salto di qualità necessario in un momento in cui ogni cosa si evolve a grande velocità sull’onda di una digitalizzazione sempre più diffusa.

Il progetto Suzuki Smart Meet è complementare al programma Suzuki Smart Buy, introdotto ad aprile 2020 da Suzuki Italia. E’ un sistema di prenotazione online semplice e vantaggioso, che mette a frutto la grande esperienza maturata da Suzuki nella vendita online di diverse Limited Web Edition. Grazie a questo strumento, i Clienti possono collegarsi in ogni momento e da qualsiasi luogo alla piattaforma dedicata all’e-commerce Suzuki e prenotare la loro prossima vettura, senza doversi muovere da casa, a condizioni chiare e convenienti. Tutte queste iniziative portano in una nuova dimensione digitale il tradizionale culto del cliente che contraddistingue Suzuki. In questa delicata fase storica, la Casa di Hamamatsu dà così prova di una grande flessibilità e di un’eccezionale rapidità nel trovare strumenti semplici ed efficaci, in grado di venire incontro alle mutate esigenze del cliente.

(ITALPRESS).