PALERMO (ITALPRESS) – Ersu Palermo e la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, inaugurano domani alle 11 lo sportello sperimentale di orientamento al lavoro “Dallo studio al lavoro” nell’ambito del progetto Proteo. L’iniziativa è resa possibile dalla disponibilità del Servizio centro per l’impiego di Palermo e Monreale che gestirà gli appuntamenti con gli studenti e i neolaureati, direttamente presso gli uffici riservati dall’Ersu presso la residenza universitaria Santi Romano, in viale Delle Scienze (edificio 1), a Palermo. Per la prima volta, in Sicilia un’iniziativa di orientamento esclusivamente riservata agli studenti e ai neolaureati delle università, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Attraverso lo sportello si intende mettere in luce le competenze fondamentali, la flessibilità, l’adattabilità e la capacità di cogliere le opportunità presenti nel mercato del lavoro. Il tutto supportando il percorso di transizione dagli studi al mondo del lavoro, offrendo strumenti e servizi per facilitare l’inserimento nel mondo occupazionale e di prevenire fenomeni di disoccupazione di lunga durata. Obiettivi e servizi offerti: migliorare i processi di transizione dallo studio al lavoro; Orientamento informativo sul mercato del lavoro: Analisi delle opportunità presenti sul territorio, informazioni relative alle professioni emergenti e aggiornamenti sui servizi pubblici per l’impiego; Consulenza individuale: Supporto mediante assessment, stipula del DID e definizione di un Patto di servizio personalizzato. Attività di consulenza funzionale all’analisi delle competenze e alla definizione di progetti personali e professionali coerenti con le richieste del mercato; Accompagnamento al lavoro: Organizzazione di “laboratori di ricerca attiva del lavoro” finalizzati allo sviluppo di strategie efficaci nella ricerca occupazionale;

“Laboratorio di accompagnamento al lavoro” per affinare competenze utili alla redazione del CV e alla gestione dei colloqui di lavoro; Info point: Supporto nell’accesso a borse di studio, tirocini finanziati, stage presso aziende e avvisi pubblici emessi dalla Regione Siciliana; Eventi di networking: Seminari, convegni, focus group e incontri con aziende e istituzioni, per diffondere e approfondire programmi e misure di politica attiva del lavoro dedicati ai giovani.

Gli studenti universitari e i neolaureati potranno prenotare l’appuntamento con gli specialisti dello Sportello registrandosi attraverso il link contenuto nella pagina predisposta dall’ERSU Palermo per il Servizio XII – Servizio Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale che gestisce l’attività: https://notify.ersupalermo.it/progetto-proteo.

