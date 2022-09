Nasce Sky Glass, la nuova tv che rivoluziona i contenuti

Un nuovo device che integra i contenuti dei principali canali nazionali in chiaro e di player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, e quelli dell'offerta Sky in un’unica interfaccia controllabile con la voce. Si chiama Sky Glass ed è la nuova tv lanciata dall'emittente. mgg/gsl