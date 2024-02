NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si è svolta a New York, presso l’Istituto italiano di Cultura, la presentazione del primo numero cartaceo de ilNewyorkese, il giornale di riferimento degli italiani a New York fondato da Davide Ippolito. L’evento è stato introdotto dal Direttore dell’Istituto, professore Fabio Finotti, e moderato dal giornalista Mattia Iovane, direttore editoriale de Il Newyorkese. Alla tavola rotonda sono intervenuti Michael Cascianelli – Head of school “La Scuola d’Italia”, Don Luigi Portarulo – Our Lady of Pompeii, Umberto Mucci – “President of “We The Italians”, Alex Carini – Real estate developer. L’obiettivo de ilNewyorkese, è stato sottolineato nel corso della presentazione, è quello di rafforzare il sentimento di comunità, un luogo dove gli italiani nella Grande Mela possano trovare un forte spirito di appartenenza e nuovi punti di rifermento, mentre gli appassionati possano scoprire nuove storie e fonti di ispirazioni. Il giornale è disponibile in versione cartacea presso la libreria Rizzoli di New York e nelle librerie Barnes&Nobles e su Amazon, mentre è sempre consultabile online su www.ilNewyorkese.com.

– foto ufficio stampa ilNewyorkese –

(ITALPRESS).

