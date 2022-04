ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 14 aprile l’Agenzia di stampa Italpress lancerà il suo nuovo Tg Lavoro & Welfare. Il tg nasce dalla collaborazione dell’Italpress con il Centro studi Lavoro&Welfare presieduto dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e con gli Stati Generali del Mondo del Lavoro. Cresce ancora, dunque, la famiglia dei prodotti multimediali dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino, che già conta numerosi videomagazine e tg quotidiani e settimanali che coprono tutti i principali settori informativi.

Con un taglio e un linguaggio semplice e diretto il nuovo tg si occuperà di tutti i temi legati al welfare e al lavoro, con una finestra dedicata al mondo della gestione delle risorse umane e a chi si occupa di HR nelle grandi aziende e nelle multinazionali.

Assistenza sanitaria, assistenza sanitaria integrativa, pensioni e previdenza complementare, assistenza economica alle famiglie, welfare aziendale, welfare e pari opportunità, welfare e disabilità, welfare urbano, promozione della cultura del welfare, politiche sociali e contrasto alle disuguaglianze, cooperazione allo sviluppo, politiche dell’immigrazione: sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nei servizi del tg, con uno sguardo attento anche a tutte le novità normative.

“Siamo certi che questo Tg potrà dare un contributo importante all’approfondimento di tematiche sociali che rivestono particolare importanza in questo momento di difficile transizione. Come sempre darò il mio punto di vista, di analisi, di studio e di proposta”, afferma Damiano, che ogni settimana con un suo intervento affronterà nel Tg una tematica diversa.

“La grande professionalità e reputazione dell’Italpress nel settore dei media non fa che aumentare la forza dei contenuti e della mission che gli Stati Generali del Mondo del Lavoro si pongono per il 2022. Ringrazio il direttore Gaspare Borsellino per aver apprezzato il nostro format e sono sicuro che con la sua passione e professionalità potremo avanzare ulteriormente nel percorso di sviluppo intrapreso dal 2019”, afferma Pier Carlo Barberis, fondatore degli Stati Generali del Mondo del Lavoro.

“L’Italpress continua il suo percorso di crescita, con la creazione di nuovi prodotti destinati ad abbonati e partner – afferma il fondatore e direttore responsabile, Gaspare Borsellino -. Si arricchisce dunque il bouquet dell’agenzia, che già oggi conta numerose produzioni multimediali che si avvalgono della collaborazione di noti giornalisti e personaggi dell’informazione italiana. Il Tg Lavoro & Welfare è solo una tappa di questo percorso di crescita che abbiamo appena intrapreso”.

