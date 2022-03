MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive lancia l’innovativo Horizon Index: uno strumento unico, che permette di visualizzare il miglior canone di noleggio a lungo termine del web e dare importanti indicazioni ai clienti su quanto possono realmente risparmiare con le proposte Horizon e quando può essere il momento giusto per noleggiare l’auto dei propri desideri, replicando la stessa logica che guida gli acquisti nei mercati azionari. Horizon Index si basa su un algoritmo proprietario che analizza l’andamento medio dei canoni di tutte le offerte di noleggio a lungo termine presenti online, confrontandole automaticamente con i canoni di noleggio di Horizon. L’algoritmo è costruito su un sistema di “data scraping”, che scandaglia tutti i canoni presenti online, per lo stesso modello e la stessa versione, con le medesime caratteristiche contrattuali (ad esempio: km, durata e anticipo), e li confronta con le offerte presenti sul sito Horizon, come sintetizzato in questo video.

Se il prezzo del canone di noleggio proposto da Horizon risulta più conveniente rispetto alla media dei canoni presenti sul web, viene segnalato all’interno del sito tramite un’icona che mostra all’utente il grado di risparmio ottenibile. Inoltre, un grafico permette al cliente di visualizzare l’evoluzione dei canoni di noleggio nel tempo, con l’obiettivo di dare un’indicazione su quando possa essere il momento giusto per noleggiare l’auto desiderata, con un risparmio non solo di denaro ma anche di tempo.

Con questo importante lancio, Horizon si consolida come realtà tecnologicamente avanzata e fortemente improntata all’innovazione digitale. Si tratta di uno strumento di riferimento unico nel mercato automotive che non solo differenzia Horizon dal punto di vista tecnologico, ma apre nuove prospettive strategiche di crescita attraverso un modello di business basato su un forte legame con il mondo della dealership. “Abbiamo lavorato con progettualità per arrivare ad Horizon Index. Siamo gli unici ad aver associato la tecnologia digitale ai nostri dealers partners e ad aver creato un nuovo modello di business unico in Italia. Siamo una società di mobilità integrata con il mondo della dealership che si differenzia sul mercato e si pone sempre di più come punto di riferimento autorevole e innovativo nel mondo dell’automotive” ha dichiarato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive.

