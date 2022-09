ROMA (ITALPRESS) – Presentata presso l’auditorium di Enel X Circular Evolution, l’associazione nata dalla partnership tra Cesi, Enel X e Icmq e di cui Bulgari rappresenta il primo socio ordinario. Fondata per divulgare la conoscenza, la diffusione e l’applicazione dei principi della circular economy, l’associazione si pone l’obiettivo di proporre uno dei più avanzati schemi di misurazione al mondo per calcolare il livello di applicazione dei principi di economia circolare nell’ambito delle organizzazioni o dei processi produttivi, rappresentando un punto di riferimento in tutti gli ambiti dell’economia circolare in Italia e all’estero.

“Con la nascita dell’associazione Circular Evolution, vogliamo porre l’accento sull’importanza dell’economia circolare come modello di comportamento per rendere più sostenibili e quindi più attente alle esigenze dell’ambiente le attività produttive delle aziende italiane”, ha dichiarato Francesco Venturini, responsabile di Enel X. “In Enel X ormai da tempo giochiamo un ruolo da protagonisti nello sviluppo di soluzioni e metodi per l’analisi concreta della circolarità delle realtà che supportiamo, e oggi rafforziamo questo impegno promuovendo un’iniziativa unica nel suo genere. Grazie alla sinergia con altre grandi aziende e alcuni tra i più importanti centri di ricerca del Paese abbiamo realizzato Circular Certification, una certificazione che attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi misura la qualità delle pratiche di Economia Circolare delle aziende che decidono di intraprendere un percorso virtuoso per creare valore al business e rispettare le linee guida della transizione energetica che mai come in questo momento storico è necessario accelerare”, ha aggiunto. Nel corso della mattinata è stato presentato in anteprima l’inedito programma Circular Certification, lo strumento a oggi più innovativo presente nello scenario internazionale per valutare in maniera oggettiva e trasparente le performance di sostenibilità di aziende, università, istituzioni e associazioni attraverso l’utilizzo di schemi accreditati per la misurazione del livello di circolarità di un’organizzazione, dei prodotti e di un sito specifico.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ene X-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com