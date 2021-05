Nas in Rsa, 6 strutture chiuse e 87 operatori senza vaccino

Controlli dei Nas in tutta Italia in 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani. In 141 Rsa sono state riscontrate irregolarità, pari al 25%. Contestate 197 violazioni penali e amministrative, per un valore di 43 mila euro. Denunciate 36 persone e sei le strutture chiuse. pc/gtr