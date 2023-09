ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio regionale del Lazio, con una nota a firma del Presidente Antonello Aurigemma, ha sospeso tutte le attività delle commissioni e dei comitati, previste domani 26 settembre, in segno di rispetto nella giornata di lutto nazionale, per la morte del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano”, Così in una nota la Presidenza del Consiglio

regionale del Lazio.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).