Napolitano, Gentiloni “Straordinario europeista”

ROMA (ITALPRESS) - Napolitano "è stato uno straordinario europeista, ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo e la forza dell'Italia sarebbero stati possibili in un orizzonte europeo. Questa grande lezione non la dimenticheremo". Lo ha detto il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, che ha reso omaggio a Giorgio Napolitano alla camera ardente in Senato. xl3/mgg