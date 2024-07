Napoli, sequestrati 11 kg di cocaina. Arrestato corriere della droga

NAPOLI (ITALPRESS) - Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 11 Kg. di cocaina pronti per essere distribuiti sul mercato illegale della città e della provincia. Il corriere, colto in flagranza di reato, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale.(ITALPRESS) gtr/trl