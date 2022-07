Napoli, sciopero taxi, centinaia di auto occupano piazza Plebiscito

Una marea di automobili bianche ha invaso piazza del Plebiscito a Napoli per protestare contro la liberalizzazione del settore che porterebbe all'introduzione sul mercato di multinazionali come Uber. Oltre 300 le vetture parcheggiate nell'area pedonale compresa tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. La mobilitazione odierna non era stata annunciata dalle organizzazioni sindacali. Inevitabili le ripercussioni sulla mobilità cittadina. xc9/trl