PALERMO (ITALPRESS) – Il Napoli perde in casa, torna a vincere il Genoa, pari beffa per il Brescia contro l’Udinese. Brutta sconfitta al San Paolo per il Napoli di Gattuso che perde 3-2 contro il Lecce. Già nel primo tempo si capisce l’andazzo della gara: tanti tiri in porta per entrambe le squadre ma il Lecce è più concreto, ed è infatti la squadra di Liverani a chiudere in vantaggio al 45′ grazie al gol di Lapadula. Nella ripresa Milik segna subito il pari dando l’illusione della rimonta, ma il Napoli spreca tanto e allora di nuovo Lapadula riporta avanti i salentini. Mancosu con una spettacolare punizione segna il terzo gelando il San Paolo. Nel finale Callejon accorcia inutilmente le distanze ma il Lecce resiste e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Dopo quattro turni il Genoa di Davide Nicola torna a vincere, superando 1-0 al Ferraris il Cagliari grazie al gol decisivo di Goran Pandev nel primo tempo. È l’ottava gara senza i tre punti per la formazione di Rolando Maran. Pari beffa a Brescia dove inizia con un punto l’avventura di Diego Lopez sulla panchina delle “Rondinelle”. Al “Rigamonti” il Brescia si fa soffiare la vittoria nel finale: dopo il vantaggio di Bisoli, nei minuti di recupero De Paul trova il pari per l’1-1 definitivo che piace più ai friulani.

(ITALPRESS).