“Messi è il più grande giocatore del mondo, anche per come ha vissuto la sua carriera, mai una parola fuori posto, un esempio per i bambini. E poi fa delle robe che vedo fare solo a chi gioca alla playstation. Ma dobbiamo fare una grande partita collettiva, non c’è solo Messi”. È il messaggio che Rino Gattuso manda ai suoi alla vigilia di Napoli-Barcellona, vigilia dell’andata degli ottavi di Champions. Per il tecnico è debutto assoluto in panchina nella massima manifestazione continentale. “So che affrontiamo una grandissima squadra, devo ringraziare la squadra e Ancelotti perchè mi ritrovo qui a giocarmi questo ottavo di finale – prosegue – L’emozione c’è ma sono da due giorni che smanetto. C’è grande preoccupazione, a loro mancano tantissimi giocatori ma con Setien hanno ricominciato a fare quello che hanno fatto per tantissimi anni: con Valverde riconquistavano palla dopo 11 secondi, ora dopo 6. Dovremo fare una grande partita in tutte e due le fasi, soprattutto quando abbiamo la palla. Mi riterrò soddisfatto se vedrò una squadra che gioca con la testa alta, che non ha paura, che non dà la sensazione di essere preoccupata. Una squadra viva, che rispetta l’avversario ma se la gioca fino alla fine”. Il Barça, nelle ultime trasferte di Champions, non ha sempre convinto ma Gattuso non si fida. “Non dobbiamo pensare a quante partite ha sbagliato il Barça negli ultimi anni ma che dobbiamo fare la partita della vita contro una squadra di marziani per portare a casa il risultato. Non puoi sbagliare nulla. È una squadra che appena sbagli qualcosa, non ti perdona. Per questo dobbiamo essere sicuri di qualsiasi scelta vogliamo fare”. Tornando a Messi, sarà la sua prima volta al San Paolo, nello stadio di Maradona. “Diego è il Dio del calcio, ma l’ho visto nelle videocassette, non da vicino. So il campione che è stato, uno dei più grandi giocatori al mondo. Ma ora vedo fare a Messi delle robe che ho visto fare a Maradona. Forse mi sono perso qualcosa di meraviglioso e mi dispiace. Ma noi – ha ricordato – giochiamo contro il Barcellona e non è solo Messi, mettere un uomo addosso a Messi non risolve nulla. Se pensiamo di vincere la partita ognuno pensando a se stesso, non andiamo da nessuna parte”. Poi una battuta su Insigne: “Pur non avendo grande fisicità ha un motore importante, ripiega, fa le cose giuste, è un giocatore intelligente tatticamente. È un capitano, deve migliorare in questo, farsi sentire, entrare nell’anima. Sulle altre robe mi ha sorpreso”.

“Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra e dobbiamo prepararla nel miglior modo posssibile. Il Barcellona non ha solo Messi ma anche altri campioni, lui è il numero uno, dobbiamo cercare di limitarlo e fare una grande prestazione”, sono invece le parole alla vigilia di Lorenzo Insigne. “Dobbiamo fare una grandissima partita sia in fase offensiva che difensiva. È una grande sfida che ci affascina, dobbiamo cercare di fare gol e soprattutto non prenderne. Possiamo giocarcela, anche a Brescia abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a ribaltarla grazie al mister che in ogni momento di difficoltà ci aiuta. In campionato non stiamo facendo benissimo ma dobbiamo arrivare a domani al 100% per fare una grande prestazione. Se non scendi in campo con la giusta cattiveria, che sia il Barcellona o il Gent, non fai risultato”. “Messi o Maradona? Messi è il migliore al mondo ma per noi napoletani Maradona è tutto, non voglio fare paragoni”, ribatte Insigne, che sprona i suoi compagni: “Non bisogna avere paura, altrimenti non facciamo le cose giuste. Se si può fare, si può fare, ci dobbiamo provare anche se affrontiamo grandi campioni. Lo abbiamo fatto anche col Liverpool, in casa abbiamo vinto e fuori abbiamo pareggiato. Possiamo fare una grande partita e un grande risultato. Ma sono sicuro che domani faremo una grande prestazione, nelle grandi partite veniamo fuori. Loro hanno Messi, Griezmann, noi dobbiamo ragionare da squadra perchè da squadra si vince”.

