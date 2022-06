Napoli, 15enne fugge da Ucraina e lavora in nero come operaio

Napoli, 15enne fugge da Ucraina e lavora in nero come operaio

I carabinieri di Casoria, nel Napoletano, hanno ricostruito la storia di un 15enne ucraino. Sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia, per lui nessun banco di scuola ma un lavoro come operaio in un cantiere. I militari dell'Arma hanno denunciato il titolare del cantiere. fag/com