ROMA (ITALPRESS) – Sono tre le prove di Coppa del Mondo previste nel prossimo weekend. Da venerdì 24 a domenica 26 marzo doppio appuntamento per la spada, con le donne impegnate a Nanchino, in Cina, e gli uomini chiamati alla trasferta argentina di Buenos Aires, mentre la sciabola maschile sarà di scena a Budapest. Sono 35, in tutto, gli azzurri attesi in pedana nelle tre sedi di gare dove sono in programma sia le prove individuali che a squadre.

Tappa cinese per la spada femminile. Sono 12 le azzurre impegnate nella prova individuale che inizierà venerdì (alle 2 di notte ora italiana) per mandare poi in scena il tabellone principale sabato 23: convocate Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, con loro autorizzate anche Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Alessia Pizzini e Gaia Traditi.

Domenica giornata di gara a squadre nella quale l’Italia salirà in pedana con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Le azzurre saranno accompagnate dai maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Massimo Zenga Germano dello staff tecnico del CT Dario Chiadò. Presenti anche il medico Chiara Lodoli e la fisioterapista Federica Balbi.

La spada maschile, invece, vola a Buenos Aires con 11 atleti. Per la gara individuale che inizia venerdì 24 con la fase a giorni e il tabellone preliminare, prima della giornata clou di sabato 25, sono convocati Gabriele Cimini (vincitore dell’ultimo GP di Budapest), Valerio Cuomo (bronzo nella prova magiara), Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Federico Vismara, a loro si uniscono gli autorizzati Filippo Armaleo, Marco Balzano, Daniel De Mola, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. Indisponibili, a scopo precauzionale, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli.

In Argentina, dove il via è previsto alle 13.30 ora italiana, domenica si disputerà la competizione a squadre con il quartetto azzurro che sarà composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara. La spedizione sarà guidata dal CT Dario Chiadò, affiancato dai tecnici di staff Enrico Di Ciolo e Alfredo Rota, con il medico Riccardo Foti e il fisioterapista Francesco Aragona.

Infine, la prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Sono 12 gli azzurri del Commissario tecnico Nicola Zanotti attesi sulle pedane magiare per la competizione individuale che prende il via venerdì 24 con la fase a giorni e i turni preliminari, per vivere poi sabato il tabellone principale: convocati Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo (vincitore del recente Trofeo Luxardo di Padova), Giorgio Marciano, Matteo Neri, Giovanni Repetti e Pietro Torre, a loro si aggiungo gli autorizzati Alberto Arpino, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Assente a scopo precauzionale Luigi Samele, che sta lavorando per lasciarsi alle spalle un problema fisico accusato nelle ultime settimane ed essere al top per la Qualifica olimpica che scatterà dalla prossima gara. La tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest si concluderà domenica 26 con la prova a squadre. L’Italia sarà al via con Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. A seguire la spedizione in Ungheria ci saranno il CT Nicola Zanotti, i maestri di staff Tommaso Dentico e Alessandro Di Agostino e il fisioterapista Alessandro Pesce.

