MYmovies, Guzzo “L’obiettivo è l’approdo sulle smart tv”

“Noi nasciamo sul web e lì abbiamo sviluppato tutte le attività. Il prossimo step sarà spostarci, o meglio: essere lì ma anche altrove, ovvero sulle smart tv. Oggi tutti abbiamo diversi abbonamenti, perché non utilizzare MYmovies ancora una volta come porta d’ingresso per accedere alle altre piattaforme?”. Lo ha detto Gianluca Guzzo, amministratore delegato di MYmovies, in un’intervista all’Italpress. sat/mrv/gtr