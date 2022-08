Musumeci si dimette da presidente, Sicilia al voto 25 settembre

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è dimesso. L'annuncio in un video-messaggio pubblicato su Facebook. In Sicilia quindi, il 25 settembre, sarà election day. Oltre che per le elezioni Politiche si voterà per le Regionali. fag/gsl