Musumeci “Cresce all’estero la credibilità della Sicilia”

"Cresce all'estero la credibilità della Sicilia per opportunità di scambi ma anche per opportunità di investimenti". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine del forum The European House - Ambrosetti, a Palermo. agd/vbo/gtr