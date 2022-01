PALERMO (ITALPRESS) – “Zona arancione in Sicilia? Dobbiamo augurarci il meglio. Aumenta il numero dei contagi ma diminuisce quello dei morti. Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile, ma dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa. “Abbiamo 121 ricoverati in terapia intensiva e non sono cifre allarmanti, ma il 70% non è vaccinato e rifiuta le cure mediche. Questo è un dato allarmante che ci ha fornito il professor Giarratano”, ha poi aggiunto Musumeci, sottolineando che “il resto dei ricoverati è in corsia con sintomatologia lieve. Dobbiamo convincere i novax a farsi curare. Quando ci convinceremo che al vaccino non c’è alternativa staremo tutti meglio – ha aggiunto -. Corsa al vaccino? Ho visto le immagini di Lombardia e Veneto, siamo in media con la linea nazionale come tempi di attesa. Stiamo reclutando nuovo personale e non escludiamo apertura hub anche serali”.

(ITALPRESS).