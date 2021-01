Musumeci al Governo “Sicilia zona rossa per due settimane”

Musumeci al Governo “Sicilia zona rossa per due settimane”

"Abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la 'zona rossa' in Sicilia": lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Se Roma dice no, farò io l'ordinanza". fsc/com