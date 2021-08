In questa stagione più persone che mai esploreranno l’Europa a bordo di un veicolo elettrico, visto l’aumento delle vendite di oltre il 50% registrato sinora nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Per i nuovi proprietari di Mustang Mach-E, l’ansia da autonomia non smorzerà l’entusiasmo della partenza per le vacanze estive. Da Berna, in Svizzera, alla storica città portuale italiana di Genova o da Madrid alle esclusive spiagge spagnole di Marbella, i proprietari della Ford Mustang Mach-E completamente elettrica potrebbero fare questi e molti altri viaggi da una capitale europea al mare con una sola carica. Anche da una capitale come Praga, nella Repubblica Ceca senza sbocco sul mare, Mustang Mach-E potrebbe portare una famiglia alla spiaggia di Szczecin a circa 500 km (310 miglia), nel nord della Polonia, senza effettuare soste di ricarica. E con un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 610 km (più di 370 miglia) arriverebbe a destinazione con ancora autonomia disponibile.

Anche recarsi verso la costa dalle capitali di Austria, Ungheria, Polonia, Spagna o Svizzera comporta un lungo viaggio. Tuttavia, la rete di ricarica FordPass, leader del settore, offre stazioni di ricarica nelle località costiere raggiungibili da ciascuna delle capitali di questi paesi, in modo che i proprietari di Mustang Mach-E possano ricaricare le batterie e l’abbronzatura e assicurarsi di avere abbastanza carica per tornare a casa.

“Dopo un 2020 così difficile, molti di noi saranno entusiasti di uscire finalmente di casa e visitare l’Europa quest’estate e Mustang Mach-E è il veicolo perfetto con cui farlo”, ha affermato Roelant de Waard, General Manager, Passenger Vehicles, Ford of Europe. “L’impressionante autonomia di guida aiuta a consolidare lo stretto legame tra viaggi su strada e il senso di libertà che da sempre caratterizza l’iconica Mustang, aggiungendo al contempo il vantaggio extra della guida a emissioni zero”. Oltre alla guida a emissioni zero, i proprietari possono anche beneficiare dei minori costi di esercizio rispetto ai motori a benzina o diesel, nonchè dell’intrinseca silenziosità di un propulsore elettrico, che può aiutare a mantenere bassi i livelli di stress.

Dovunque in Europa i proprietari decidano di andare quest’estate, possono utilizzare EV Trip Planner sull’app FordPass 4 per rendere i viaggi ancora più facili. L’app calcola il percorso e, in base al livello attuale della batteria di Mustang Mach-E, programma eventuali soste di ricarica qualora fossero necessarie. La funzione Intelligent Range prevede anche in modo accurato l’autonomia di cui dispone il conducente, utilizzando i dati relativi al comportamento di guida passato, le previsioni del tempo e i dati di crowdsourcing di altre Mustang Mach-E.

