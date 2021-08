ROMA (ITALPRESS) – E’ scomparso all’eta’ di 75 anni Gianluigi Gelmetti. Il direttore d’orchestra si e’ spento a Montecarlo. Lo rende noto il Teatro dell’Opera di Roma dove ha diretto per dieci anni. “Con profondo dolore il Teatro dell’Opera di Roma comunica

la scomparsa del maestro Gianluigi Gelmetti”. “Il mondo della musica – dichiara il Ministro

della Cultura, Dario Franceschini – piange la scomparsa del maestro Gianluigi Gelmetti, gia’ direttore musicale al Teatro dell’Opera di Roma. Il suo talento lo ha portato a dirigere in

tutto il mondo, tenendo alto il nome del Paese. Sono vicino ai suoi famigliari in questo difficile momento”. Gelmetti e’ stato un riferimento per il Cantiere Internazionale d’Arte negli anni ’80: gia’ direttore musicale al fianco di Hans Werner Henze nel 1980 (l’edizione del primo ‘Pollicino’), il maestro Gelmetti assunse la direzione artistica insieme a Vincenzo De Vivo nel 1987 e nel 1988. Con la gratitudine e il riguardo per una personalita’ che ha

dato lustro alla storia della manifestazione di Montepulciano, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte pubblica sui canali social ufficiali la parte finale del Concerto di Chiusura che Gianluigi Gelmetti diresse il 9 agosto 1987 al Teatro Poliziano, sul podio dell’Orchestra Sinfonica del Cantiere Internazionale d’Arte, con l’Ouverture da Il signor Bruschino di Rossini.

(ITALPRESS).