ROMA (ITALPRESS) – Con tre decenni di tournèe mondiali alle spalle, The Offspring hanno segnato oltre un quarto di secolo con la loro musica diventando delle star globali nel nome del punk rock. La band sarà in Italia il 29 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano per l’unica data italiana del “Supercharghed: Worldwide in 25 tour”. Special guest d’eccezione saranno i Simple Plan, band della scena pop-punk del nuovo millennio.

La data all’Unipol Forum di Milano sarà l’occasione per presentare anche i brani del loro ultimo album “Supercharged” (Universal Music), pubblicato lo scorso 11 ottobre. La formazione in questi ultimi anni si è rinnovata: assieme al frontman e cantante Dexter Holland e al chitarrista Noodles, troviamo al basso Todd Morse (ex H2O e Juliette and the Licks), alla batteria Brandon Pertzborn (ex Marilyn Manson, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies) e dal polistrumentista Jonah Nimoy. “Il titolo dell’album sembra riassumere come al giorno d’oggi tutti si sentano eccitati nella vita reale e sui social media – afferma Dexter Holland, cantante, chitarrista e compositore fondatore degli Offspring – ma si riferisce anche al sound di alcuni dei miei dischi preferiti, dagli AC/DC agli Operation Ivy. Che sia musicalmente o culturalmente, quella parola ti colpisce in modo molto viscerale”.

Foto: ufficio stampa Hub Music Factory