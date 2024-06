MILANO (ITALPRESS) – Due importanti appuntamenti il 20 giugno a Milano, nel Circolo El Salvadanee, in Via De Amicis, 47, organizzati dalla RM Production di Isabella Stasi, che coniugano la cultura letteraria alla cultura musicale in una serata in cui la creatività porrà in evidenza il suo fascino ammaliante e la sua imperitura bellezza.

Aprirà la serata lo scrittore Biagio Maimone, il quale presenterà il suo saggio intitolato “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, edito dalla Casa Editrice TraccePerlaMeta. Modererà il giornalista Vincenzo Di Vincenzo.

Il libro sta riscuotendo notevole interesse in quanto propone la necessità di fondare un nuovo modello comunicativo finalizzato a rifondare la centralità della relazione umana in quanto motore imprescindibile del processo di emancipazione morale ed umana della società odierna, che aspira a raggiungere vette più elevate del suo sviluppo sociale, recuperando il suo anelito spirituale con cui inondare l’esistenza umana.

Alle ore 21, le vigorose e coinvolgenti note della musica del Maestro Vince Tempera ed il suo talento artistico cattureranno il pubblico presente in sala con il Concerto intitolato “Da Fellini a Tarantino”.

Sarà un evento straordinario, che vedrà la partecipazione di Sergio Bellotti ed Enrico Santarelli e regalerà al pubblico un viaggio musicale indimenticabile attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

