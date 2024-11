ROMA (ITALPRESS) – Stefano Bollani torna a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia, con uno speciale appuntamento per celebrare il periodo festivo, giovedì 26 dicembre 2024. Il concerto farà parte del cartellone di Natale in Auditorium, la rassegna natalizia organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. Un serata unica nel suo genere fra musiche del presente e musiche del passato, un omaggio all’improvvisazione e al divertimento in pieno stile Bollani. Il concerto del 26 dicembre concluderà un anno ricco di successi musicali per il pianista, reduce dai prestigiosi appuntamenti dello scorso autunno quali i concerti alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumùnster di Zurigo e al Conservatorio G. Verdi di Milano nell’ambito del festival JAZZMI, e farà da preludio a Piano Solo Tour, la nuova tournèe di Stefano Bollani che a partire da febbraio 2025 lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia, fra cui il Teatro del Maggio di Firenze.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa The Hive Project