PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del torneo di tennis, singolare maschile, dei Giochi Olimpici di Parigi2024. Il carrarino, testa di serie numero 11, ha sconfitto negli ottavi lo statunitense Taylor Fritz, settima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 7-5 e per un posto in semifinale sfiderà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev (3) e l’australiano Alexei Popyrin.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

