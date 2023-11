VENEZIA (ITALPRESS) – Il Natale a Venezia è all’insegna della cultura: musei e mostre aperte, a Venezia e Mestre, anche il 25 e 26 dicembre e il 1°gennaio, con orari prolungati venerdì e sabato nell’area Marciana. Un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia, per festeggiare insieme, per scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee ogni giorno e negli orari serali.

Aperture serali: dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, ogni venerdì e sabato Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20.30).

Aperture straordinarie: lunedì 25 dicembre e 1° gennaio saranno quindi visitabili le mostre “Chagall. Il colore dei sogni” al Centro Culturale Candiani di Mestre (fino al 13 febbraio 2024), “Il ritratto veneziano dell’Ottocento” e “Maurizio Pellegrin. Me stesso e io” (fino al 1° aprile 2024) al secondo piano di Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna, oltre al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, Palazzo Mocenigo e Museo del Merletto a Burano. Aperti anche martedì 26 dicembre Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento veneziano con la preziosa mostra dedicata a “Rosalba Carriera, miniature su avorio” e Museo Fortuny con il progetto di European Month of photography e OFF – oculus Foto Festival “Ripensare il paesaggio vs Ripensare l’identità” (fino al 15 gennaio).

Aperti tutti i giorni il Museo Correr con la mostra “East-West Calligraphy” (fino al 7 gennaio) e il Museo del Vetro di Murano con “Cento anni di vetro. Nason Moretti: storia di una famiglia muranese, e Murano: Upcycling Glass” (fino al 6 gennaio).

In programma domenica 17 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno di Musei in Festa, con ingresso gratuito nei Musei Civici di Venezia per i residenti dei 44 Comuni della Città Metropolitana e di Mogliano Veneto.

– foto: ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).