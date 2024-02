PARMA (ITALPRESS) – Ritorna domani il “pancake day”, la giornata dedicata alla celebrazione del dolce tipico delle colazioni inglesi e americane, festeggiato in tutto il mondo, e che negli ultimi tre anni si è affermato anche in Italia. In versione dolce o salata pancake e preparati sono stati acquistati da quasi 5 milioni di famiglie in Italia nel 2023. Per lo più preferito dai giovani: viene scelto dal 50% dei consumatori di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Una tendenza confermata dal mercato che nel 2023 si attesta sui 50 milioni, segnando una notevole crescita, anno su anno, e mantenendo il trend stabile. Lanciati per la prima volta nel 2021, oggi i pancake Mulino Bianco sono consumati da oltre 1 milione di famiglie. Lo scorso anno sono state oltre 12 milioni le confezioni di pancake pronti e di queste più del 30% sono Mulino Bianco. Per festeggiare il terzo compleanno dei pancake, Mulino Bianco firma la nuova campagna #DilloConPancake.

I pancake Mulino Bianco diventano protagonisti di una golosa colazione all’insegna del divertimento. Un’ironica torta con pancake Mulino Bianco, decorata con frasi da dedicare a colazione, è stata creata per celebrare il Pancake Day dal team di cake designer di Mami Louise Milano, uno studio creativo di torte e dolci per ogni occasione, fortemente riconosciuto nel panorama milanese e italiano. Con un semplice commento, tutti gli utenti potranno condividere la frase che vorrebbero vedere sul proprio pancake e, inserendo l’hashtag #DilloconPancake, provare a vincere uno dei set di tovagliette in palio e una confezione di gustosi e morbidi pancake Mulino Bianco. Le frasi più “buone” e originali saranno protagoniste dei carousel che verranno pubblicati sulla pagina Mulino Bianco nei giorni a seguire.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Mulino Bianco –

