Mulè “Rapporto privilegiato Italia-Usa un vantaggio per l’Europa”

Mulè “Rapporto privilegiato Italia-Usa un vantaggio per l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "L'inizio è stato scoppiettante, con i cento ordini esecutivi. Se fosse un film sarebbe Fast & Furious. Bisogna vedere in politica estera agli annunci cosa seguirà. L'Italia ha tutte le precondizioni perché ci sia un rapporto privilegiato, sia per la nostra storia che per l'impegno del presidente Meloni". Lo dice il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine dell'incontro "La nuova America di Donald Trump", organizzato da Core, YouTrend e Italpress a Roma. xi2/sat/gsl