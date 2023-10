NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Italpress festeggia e rilancia gettando questo ponte sull’Atlantico. D’altronde un’agenzia con questo nome era destinata ad approdare in America. E lo fa in un ambito della globalizzazione che sta cambiando, che è sempre più selettiva così come funziona per le merci, per la finanza e per l’informazione. Solo un’informazione certificata di qualità può competere in un contesto globalizzato che soltanto chi conosce gli strumenti dell’informazione può garantire”. Lo ha detto all’Italpress il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè a margine del talk “Informazione globale e made in Italy – Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

