Mulè “Forza Italia deve continuare a essere riferimento dei moderati”

PALERMO (ITALPRESS) - "Forza Italia deve continuare ad essere un centro di aggregazione, il partito di riferimento dei moderati e dei liberali in Sicilia. Un partito di governo che dimostra maturità nel sapere includere le forze, ragionando con loro e facendo in modo di progredire in un'azione di governo che deve essere premiata dagli elettori". Lo ha detto il deputato Fi, vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, conversando con i cronisti pochi minuti prima dell'inizio della kermesse di Forza Italia all'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo), in risposta a una domanda sugli attriti interni nati da alcuni movimenti interni al centrodestra siciliano. (ITALPRESS). xd6/tvi/gsl