ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo analizzando i dati che ci dicono che gli effetti si sono fatti sentire, che ci sono stati molti interventi da parte della Polizia di Roma Capitale anche rispetto agli esercizi che non hanno rispettato l’ordinanza, alcuni l’hanno rispettata, ad altri è stata fatta rispettare, e questo sicuramente contribuisce ad affrontare il problema. Chiaramente sappiamo che questa ordinanza dà solo una parte delle risposte, occorre un lavoro coordinato che si sta facendo di controlli insieme alla Polizia e anche di dialogo con gli esercizi commerciali e con i più giovani. Abbiamo compiuto un primo passo che sta dando i suoi effetti ma naturalmente non è finita qui”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di una visita all’asilo ‘Il treninò nel VII Municipio.

“Siamo al lavoro perchè pensiamo che una grande città debba conciliare bene una vita serale notturna, importante e vivace, con la qualità della vita delle persone che risiedono nei quartieri e che hanno diritto a sicurezza, silenzio e docoro a dove abitano. Noi pensiamo che queste due cose siano conciliabili e per questo abbiamo cercato di prendere provvedimenti mirati”, ha concluso.

(ITALPRESS).

