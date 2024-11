SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Celestino Vietti (Kalex), con il tempo di 36’06″629, ha vinto il GP di Malesia di Moto2.

L’Italiano, al terzo successo in sragione, ha preceduto lo spagnolo Josè Navarro (Kalex) di quasi 1 secondo e mezzo. Terzo un altro spagnolo, Izan Guevara (Kalex, +3″265). Fuori dal podio, quarto, Jake Dixon (Kalex, +4″502). Quinta posizione per l’altro azzurro, Tony Arbolino (Kalex), sesto Marcos Ramirez (Kalex).

Deniz Oncu (Kalex) ha chiuso al settimo posto, lo spagnolo Aron Canet (Kalex) ottavo, nono il thailandese Somkhita Chantra (Kalex) e decimo Diogo Moreira (Kalex) a quasi 11 secondi da Vietti. Fuori il neocampione del mondo Ai Ogura, in sella alla Boscoscuro.

