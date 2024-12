BOLOGNA (ITALPRESS) – Volti, corpi umani, foto in bianco e nero di scorci di città, rose di carta, foto di tessere sanitarie degli anni ’80: un misto di immagini che fanno riflettere sul concetto di “idee vuote”, ovvero del senso del nulla. Il 2024 all’insegna dell’arte dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna si chiude con la personale Stefano W. Pasquini, artista e scrittore bolognese che porta in scena “Void Ideas”, mostra curata da Sandro Malossini, che viene inaugurata martedì 17 dicembre alle ore 17 in viale Aldo Moro 50.

“Il titolo di questa mostra può essere tradotto in due modi: l’idea cancellata e l’idea negata, in entrambi i casi di tratta di accezioni negative. Stiamo assistendo al dissolversi della società, l’uomo moderno non ha più nulla da fare e quindi sta tornando a un livello animalesco, brutale”, spiega Pasquini nel presentare la sua mostra.

Concetti ripresi anche dal curatore Sandro Malossini: “Pasquini sa impaginare il proprio pensiero, sa costruire la natura sul ricordo narrato, sa raccontare solo per informazioni visive, non concede nulla alla quotidianità espressiva. Ricerca la complessità della trasposizione vita-opere: l’opera prova continuamente ad avvolgere l’artista che la crea, ma la vita la tiene a freno concedendosi fuoriuscite di campo, approdando ad altri lidi”.

A testimoniare questo particolare e dinamico rapporto con l’arte è la biografia stessa dell’autore: artista, curatore e scrittore, Stefano W. Pasquini è nato a Bologna nel 1969 e ha esposto in sedi prestigiose quali, fra le altre, l’ICA di Londra, la National Portrait Gallery (Londra), Art in General (New York), Mambo (Bologna), Newhouse Center for Contemporary Art di Staten Island (New York) e al MACRO di Roma. Oltre ad aver pubblicato oltre 500 articoli di arte contemporanea per riviste quali New York Arts, Collezioni Edge, Sport & Street, Luxos ed altri, è autore di Accidental//Coincidental, Newhouse, New York, 2008, co-autore (con Maria Teresa Roberto) di Incorporeo Albertina Press, Torino, 2015, editore del magazine Obsolete Shit e direttore del podcast Why the Fuck not Ppodcast. Dal 2013 è curatore della galleria Studio Cloud 4 e conduce con Fedra Boscaro “Coxo Spaziale”, un programma di arte e cultura su Radio Città Fujiko. Insegna Tecniche Grafiche Speciali all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. “Void ideas” sarà aperta al pubblico fino al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9 alle ore 18, nella sede dell’Assemblea legislativa a Bologna in viale Aldo Moro 50.

– Foto: ufficio stampa Regione Emilia Romagna –

(ITALPRESS).