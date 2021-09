Mostre, alle Gallerie d’Italia ”Jeff Koons tra Firenze e Milano

Le Gallerie d'Italia, il museo di Intesa Sanpaolo a Milano, dal 14 settembre al 7 novembre 2021 ospitano “Gazing Ball (Centaur and Lapith Maiden)”, imponente opera dell'artista americano Jeff Koons. L’iniziativa è stata allestita in attesa della mostra Jeff Koons. Shine che si terrà dal 2 ottobre 2021 a Palazzo Strozzi, e che vede Intesa Sanpaolo come main partner. col/abr/red