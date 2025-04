Mostra Ken Scott a Trieste, Fedriga “Coniuga sport e cultura”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Coniugare sport, wellness e cultura come fa John Reed nella sua palestra di Trieste è molto positivo perché attrae una clientela giovane verso il mondo dell’arte e dimostra che il benessere della persona può essere perseguito a tutto tondo”. Così si è espresso oggi il governatore Massimiliano Fedriga all’inaugurazione della mostra “Ken Scott – Vernissage” che propone nei locali della stessa palestra un’ampia collezione di opere del grande pittore e stilista americano. Fedriga ha ringraziato la John Reed Fitness, presente con l’amministratore unico di RSG Group Italia Samuele Frosio, “per aver scelto Trieste con un investimento importante che ha permesso di riqualificare un palazzo centralissimo affacciato su corso Italia e per aver offerto alla comunità, e non solo ai clienti, una serie di mostre di particolare interesse”.

L’esposizione inaugurata oggi propone una selezione di disegni per foulard a tema ‘unico fiore’, realizzati tra gli anni ’50 e gli anni 2000. Opere che raccontano la cifra stilistica più iconica di Ken Scott: fiori monumentali, colori vibranti, tratti pittorici vividi frutto di una raffinata tecnica mista che combina tempere, acquerelli e crayon. La mostra sarà visitabile fino all’8 giugno ogni sabato dalle 15.00 alle 21.00 previa prenotazione su Eventbrite.

