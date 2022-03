MOSCA (ITALPRESS) – “Mosca sta lavorando a una risposta alle sanzioni più ambiziose della storia dai paesi occidentali”. A parlare, in un’intervista rilasciata all’agenzia Ria Novosti, il direttore del primo dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov. “Le sanzioni – aggiunge – non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato una guerra finanziaria ed economica totale alla Russia, trovi seguaci in Italia e provochi una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”. Paramonov annuncia che “le misure di risposta alle restrizioni senza precedenti e illegittime dal punto di vista del diritto internazionale sono in fase di elaborazione da parte del governo”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com