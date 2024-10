ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Liam Payne, ex componente degli One Direction, una delle più famose boy band. Payne, 31 anni, è deceduto a causa di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, Payne si trovava in Argentina in vacanza in compagnia della fidanzata e il 2 ottobre aveva fatto un’apparizione durante il concerto del suo ex compagno di band Niall Horan, alla Movistar Arena. Qualche ora prima della sua caduta Liam Payne aveva dato in escandescenze, forse sotto l’effetto di droga e alcool, recando dei danni all’hotel. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Clarin”, quando gli agenti di polizia sono entrati nella stanza al terzo piano, hanno trovato dosi di droga, oggetti per consumarla, danni a un televisore e a mobili. Inoltre, nella vasca da bagno della suite erano presenti resti di candele e fogli di alluminio, il cui fondo era macchiato e presentava alcune bruciature. Tutto è stato sequestrato per ordine del tribunale e sarà esaminato. Il corpo di Liam Payne sarà sottoposto ad autopsia per verificare se al momento della caduta fosse sotto l’effetto di stupefacenti.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).