FIRENZE (ITALPRESS) – Calcio italiano a lutto per la morte di Mario Macalli. L’ex dirigente si è spento all’età di 84 anni, dopo una lunga lotta con una grave malattia. “I club di Lega Pro lo piangono con dolore, è stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia”, ha scritto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, su Twitter. “La scomparsa di Mario Macalli mi addolora. E’ stato un uomo che ha creduto molto nella serie C. Con lui ho lavorato a lungo, oggi lo piangiamo e siamo vicino alla sua famiglia. Tutti i club di Lega Pro hanno le bandiere a lutto”, ha aggiunto Ghirelli in una dichiarazione.

