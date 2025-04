BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore puro per i meno fortunati. I miei pensieri sono con tutti coloro che soffrono questa profonda perdita”. Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in ricordo di Papa Francesco: “Possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”.

“L’Europa piange la scomparsa di Sua Santita’ Papa Francesco. Sono profondamente addolorata. Oggi il mondo ha perso un uomo che, con la sua compassione, il suo amore e il suo coraggio, ha incarnato la speranza. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. E la sua facilità di parlare con tutti, giovani e anziani, lascera’ un segno indelebile in tante vite. Ricordero’ per sempre la nostra sincera e sentita conversazione dello scorso ottobre in Vaticano. Che riposi in pace”. Così invece la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).