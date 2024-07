PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La nostra responsabilità più importante è mettere tutti nelle condizioni migliori per performare. Alle Olimpiadi vince spesso non il più forte ma chi si adatta meglio alla situazione, agli orari, agli spostamenti, chi è più disposto a capire che si è in un contesto completamente diverso rispetto alla normalità. C’è comunque la percezione da parte di staff e atleti che nei loro confronti ci sia un occhio di riguardo”. Parla così Carlo Mornati, segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team ai Giochi di Parigi. “La speranza è che ognuno torni soddisfatto del risultato che ha fatto, l’Olimpiade chiude per molti un cerchio – le sue parole dal Villaggio Olimpico – Previsioni di medaglie? Su questo sono asettico, non mi piace parlare di numeri. Ma l’onda lunga dei risultati olimpici è sotto gli occhi di tutti”.

