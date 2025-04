Morico “Il Premio Città di Roma un momento fondante per OPES”

ROMA (ITALPRESS) - “Il Premio Città di Roma è un momento fondante che ogni anno ricorre e ci ricorda le persone per cui vale la pena mettersi in gioco e utilizzare le proprie competenze. Bisogna lavorare per le persone e questo premio identifica i modelli da seguire per mettere in atto le nostre idee. Le donne sono spina dorsale non solo di OPES, ma anche di tutto il terzo settore e sono state premiate per lo sforzo, la passione e i risultati ottenuti nell’ultimo periodo”. Così il presidente Nazionale di OPES, Juri Morico, a margine della consegna del Premio Città di Roma che si è svolta al salone d'onore del Coni. spf/ari/gtr