MILANO (ITALPRESS) – La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti oggi in piazza Lombardia, in occasione della Giornata mondiale contro la droga, ha aperto i lavori del convegno ‘Nuove reti di speranzà. Il 26 giugno è una data fondamentale per chi si occupa di dipendenze perchè è la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga e tutti noi siamo impegnati a ricordare ai nostri giovani i danni terribili che queste sostanze – sempre più sofisticate e sconosciute – possono provocare al sistema nervoso, ma ancora di più alla vita delle persone che stanno crescendo. Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato come le sostanze esercitino – in modo particolare sugli adolescenti – un effetto pericoloso di slatentizzazione di patologie psichiche e sintomi che sarebbero probabilmente rimasti silenti : la nostra preoccupazione è concentrata sui ragazzi, il futuro della nostra società, che abbiamo il dovere di informare e proteggere rispetto a questi rischi. “La celebrazione di questa giornata è quest’anno ancora più sentita – ha detto l’assessore Moratti – e importante perchè i mesi di grande sofferenza dovuti alla pandemia hanno sicuramente avuto un impatto sui giovani, a cui sono stati chiesti sacrifici in termini di restrizioni della libertà personale, di cambiamenti importanti nella loro vita scolastica, lavorativa e relazionale. La maggior parte dei nostri ragazzi ha reagito con sorprendente maturità e senso di responsabilità, ma per i più fragili si sono manifestati comportamenti che stiamo attentamente studiando e prendendo in considerazione e, tra questi, anche il consumo di sostanze e il gioco d’azzardo patologico”. Alcuni principi fondano le linee di intervento di Regione e ne costituiscono il quadro teorico di riferimento, tra questi: in una visione diffusa e estremamente medicalizzante del problema, la tossicodipendenza viene spesso considerata una patologia cronica, senza possibilità di guarigione. Questo non è scientificamente corretto perchè numerosi sono invece i casi di remissione completa e recupero globale delle persone con questo problema. Il lungo intervallo che passa oggi dai primi consumi all’arrivo al sistema di intervento, a volte anche 10 anni, è la causa di questo equivoco. “I ragazzi e le loro famiglie – ha aggiunto Moratti – chiedono aiuto dopo un lunghissimo periodo di sofferenze e quando arrivano nelle nostre Comunità e nei nostri Servizi spesso la situazione è grave e molte armi sono spuntate : i giovani hanno interrotto gli studi, perso il lavoro, le relazioni familiari e le reti sociali sono messe a dura prova e la difficoltà a trovare soluzioni viene scambiata per l’impossibilità a uscirne. Nasce cosi il pericoloso e deresponsabilizzante concetto di cronicità, ma la cronicità è la complicazione della situazione non trattata e questo deve essere chiaro a tutti : ragazzi, famiglie, insegnanti, ma anche e soprattutto operatori, medici, responsabili della programmazione sanitaria devono sapere che il tempo è una variabile fondamentale. Va diffusa l’idea che – in analogia a quanto avviene per molti altri problemi – l’intervento precoce e tempestivo può portare a ottimi risultati e cambiare completamente la vita delle persone coinvolte”. Per l’assessore regionale al Welfare: “Proprio per questi motivi, vorrei portare alcuni cambiamenti nelle modalità di attuare la prevenzione delle dipendenze: la prevenzione non deve essere generica e aspecifica, ma deve mettere in guardia i giovani dai pericoli di queste sostanze sempre più insidiose, perchè sintetizzate chimicamente e sconosciute al mondo medico. Anche le nuove modalità dello spaccio e l’abbassamento del prezzo delle sostanze hanno contribuito a coinvolgere nel problema giovanissimi che un tempo non avrebbero avuto la disponibilità economica nè un’accessibilità cosi diffusa. La prevenzione deve informare di tutti questi rischi ragazzi, insegnanti e genitori, però al tempo stesso deve indicare in modo forte e chiaro che esiste sempre una via di uscita, che mai nessuno è perduto per sempre. Va diffuso e moltiplicato un messaggio di positiva fiducia e di ottimismo nelle possibilità di recupero”. Tenendo presente l’importanza di questa tematica e l’impatto sulle persone, sulle famiglie, sull’intera società, Regione Lombardia – nonostante le difficoltà del periodo pandemico – ha approvato la Legge Regionale 23 ‘Nuovo sistema d’intervento sulle dipendenze patologichè. La Legge prende in considerazione tre principali aree di intervento – Prevenzione, Diagnosi e cura, Riabilitazione e recupero completo della persona – e l’applicazione della Legge costituirà un’occasione importantissima di rinnovamento e modernizzazione del sistema Regione ha avviato consultazioni con i vari attori del privato sociale per dare seguito a quanto previsto e avviare i 2 Organismi previsti : il Comitato d’indirizzo e coordinamento e il Tavolo di coordinamento tecnico In particolare sono stati sentiti i rappresentanti delle comunità e dei diversi organismi di riferimento degli erogatori per fare tesoro di tutte le molteplici esperienze, professionalità, culture che il sistema delle dipendenze rappresenta ed ha espresso in tutti questi anni nel ricchissimo territorio lombardo. La nuova norma ha tra i principi ispiratori la valorizzazione del ruolo del Terzo settore e del volontariato e in quest’ottica giornate come quella di oggi sostanziano proprio l’obiettivo di favorire il coinvolgimento della società civile, promuovere la partecipazione degli enti del Terzo settore ai progetti di prevenzione, ai programmi di cura e di reinserimento sociale, riconoscendone il ruolo anche nel sistema di accreditamento e contrattualizzazione. Oltre a tutto questo, la legge prevede un importante stanziamento che vedrà dal 2022 un incremento di risorse per il settore stimato in complessivi euro 16.500.000,00 (articolo 19). “Abbiamo anche approvato – ha sottolineato Moratti – il finanziamento della terza annualità del Piano di Attività per il Gioco d’Azzardo Patologico con uno stanziamento di oltre 8 milioni di euro che è stato deliberato proprio nei giorni scorsi (Dgr 4674 del 10/5/2021). Il ringraziamento va prima di tutto ai tanti operatori che in questo lunghissimo anno non hanno mai smesso di seguire i pazienti e sono stati loro vicini , sostenendoli nella difficoltà e nell’adesione alle misure precauzionali Eravamo molto timorosi di che cosa sarebbe potuto succedere in una popolazione tradizionalmente poco compliante alle regole, invece – grazie al vostro impegno – abbiamo raggiunto risultati straordinari e pochissime persone, sia nelle Comunità che sul territorio si sono ammalate Anche per questo vostro lavoro immenso e costante è fondamentale diffondere un’idea più ottimistica e fiduciosa rispetto alle possibilità di cura e recupero per chi è stato colpito da questo problema. Salute psichica e salute fisica devono essere equiparate in un unico concetto di “one health”: proprio in queste giornate a Roma si svolge la Conferenza Nazionale per la Salute Mentale organizzata dal Ministero della Salute e i nostri dirigenti sono impegnati anche ai Tavoli nazionali a portare avanti quest’idea unitaria e innovativa”.

“Oggi abbiamo bisogno – ha concluso l’assessore Moratti – di tutto il vostro aiuto per combattere lo stigma e il pregiudizio che ancora connotano queste situazioni: i nostri ragazzi e i loro familiari devono sapere che se hanno una dipendenza non devono vergognarsi o sentirsi soli, ma essere consapevoli che con l’aiuto e la solidarietà di tutti noi potranno sicuramente riprendersi e vivere quelle vite piene e ricche a cui hanno diritto. Il pessimismo e il senso di disperazione che avvolgono queste tematiche, devono lasciare spazio alla fiducia e all’ottimismo basato sulle tantissime esperienze positive”.

(ITALPRESS).