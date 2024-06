Moratti “Non faremo alleanze con l’estrema destra europea”

MILANO (ITALPRESS) - Le alleanze tra gruppi post elezioni europee "dipenderanno dal risultato delle urne. Noi abbiamo detto che non ci alleeremo con la destra estrema europea, quindi con Identità e Democrazia. Lo dico con rispetto dei nostri alleati in Italia che fanno parte di questo gruppo in Europa, ovvero la Lega. Noi saremo leali nei confronti degli alleati qua in Italia ma un'alleanza europea non la faremo mai. Quindi i voti a Identità e Democrazia sono dati all'opposizione, non a chi governerà in Europa". Così Letizia Moratti, candidata con Forza Italia alle elezioni europee, durante l'intervista con Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Elezioni Europee" dell'agenzia Italpress. Infatti "quello che vedo è che il Partito Popolare Europeo", di cui fa parte Forza Italia, "continuerà a essere il partito che detta le regole e dà le carte in Europa. Quindi il voto a Forza Italia e al Ppe è il voto utile", ha sottolineato poi. xm4/fsc/gsl