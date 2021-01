MILANO (ITALPRESS) – “Non ho mai pensato di declinare i vaccini e reddito”. Lo chiarisce oggi in aula a Palazzo Pirelli la vicepresidente e neoassessora al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, in merito alla lettera, i cui contenuti sono stati parzialmente resi noti ieri dalla stampa, con cui intende sottoporre al commissario nazionale per l’emergenza Domenico Arcuri nuovi parametri per la ripartizione dei vaccini anti-Covid, ovvero Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal coronavirus.

“Sul piano vaccinale ho fatto una riflessione che ho voluto condividere anche con i capigruppo del Consiglio e che intendo proporre al commissario Arcuri in sede di Conferenza Stato- Regioni per il miglioramento del piano vaccinale- spiega Moratti-, tenendo conto che la salute è indiscutibilmente un diritto prioritario costituzionale di tutti i cittadini, senza differenza alcuna. Quello che intendo suggerire al commissario Arcuri sono spunti che partono dalle zone più colpite e che potrebbero riguardare mobilità e densità abitativa, perchè sono fattori di accelerazione del contagio, ma non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito. Il Pil è un indicatore economico e finanziario che attesta l’attività in una Regione, e questo sì, ho detto, è il motore dell’Italia”.

