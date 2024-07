MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Tranquilli sto bene, cartellino giallo e basta”. Alvaro Morata rasserena tutti in merito alle sue condizioni fisiche, dopo l’incidente al termine della semifinale di Monaco di Baviera quando stava festeggiando con i compagni la vittoria contro la Francia. Un addetto alla sicurezza, mentre cercava di fermare un invasore di campo, è scivolato finendo sulla caviglia dell’attaccante dell’Atletico Madrid che nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi al Milan. In un video diffuso dagli account social di Marca, il capitano delle ‘furie rossè, tranquillizza tutti e scherza: “Sto bene”, per poi aggiungere che l’addetto alla sicurezza era sicuramente “da cartellino giallo”. Alvaro Morata in finale ci sarà.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

